الرياضة

أحمد سمير: هدفنا كان التتويج بالكأس من اليوم الأول.. حققت كأس مصر كلاعب واليوم كمدرب

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أحمد سمير: هدفنا كان التتويج بالكأس من اليوم الأول.. حققت كأس مصر كلاعب واليوم كمدرب

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أحمد جودة - القاهرة -  

قال أحمد سمير المدرب المساعد لنادي الزمالك، إنه سعيد بتتويج الفريق بلقب كأس مصر على حساب نادي بيراميدز.

أحمد سمير: هدفنا كان التتويج بالكأس من اليوم الأول.. حققت كأس مصر كلاعب واليوم كمدرب

وتابع أحمد سمير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور:" سعداء جدًا بالتتويج بلقب كأس مصر  ونهدي اللقب للجماهير".

وأضاف مدرب الزمالك:" منذ أول يوم ونحن هدفنا التتويج بلقب كأس مصر بعد ابتعاد الدوري".

وأكمل:" خلقنا حالة داخل نادي الزمالك وكان هدفنا واحد هو التتويج بلقب كأس مصر".

واستطرد:" أول يوم لنا في الزمالك كان التتويج بالدوري صعب لذلك ركزنا على التتويج بكأس مصر".

واختتم أحمد سمير:" سعيد جدًا بالتتويج بلقب كأس مصر كلاعب واليوم كمدرب".
 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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