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أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد سمير المدرب المساعد لنادي الزمالك، إنه سعيد بتتويج الفريق بلقب كأس مصر على حساب نادي بيراميدز. أحمد سمير: هدفنا كان التتويج بالكأس من اليوم الأول.. حققت كأس مصر كلاعب واليوم كمدرب وتابع أحمد سمير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور:" سعداء جدًا بالتتويج بلقب كأس مصر ونهدي اللقب للجماهير". وأضاف مدرب الزمالك:" منذ أول يوم ونحن هدفنا التتويج بلقب كأس مصر بعد ابتعاد الدوري". وأكمل:" خلقنا حالة داخل نادي الزمالك وكان هدفنا واحد هو التتويج بلقب كأس مصر". واستطرد:" أول يوم لنا في الزمالك كان التتويج بالدوري صعب لذلك ركزنا على التتويج بكأس مصر". واختتم أحمد سمير:" سعيد جدًا بالتتويج بلقب كأس مصر كلاعب واليوم كمدرب".

