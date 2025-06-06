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أحمد جودة - القاهرة -
قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك، إنه سعيد بالتتويج بكأس مصر على حساب فريق بيراميدز.
محمد أسامة: ثلاثي الزمالك استكمل المباراة مُصابين ونهدي اللقب لجمهورنا
وتابع أسامة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور:" بنشكر الجماهير على دعمهم الدائم لنا ونهدي لهم التتويج باللقب".
وأضاف:" موسم صعب للغاية إنتهى وسعداء جدًا بختامه بالتتويج بلقب كأس مصر".
وأكمل:" في الشوط الإضافي الثاني حسام عبدالمجيد كان يعاني من إصابة في العضلة الضامة".
واستطرد:" فتوح ومصطفى شلبي استكملوا الأشواط الإضافية وهم مصابين".
واختتم:" تغيير محمد صبحي كان فني واللاعب سليم ولم يُصاب".