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أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك، إنه سعيد بالتتويج بكأس مصر على حساب فريق بيراميدز.

محمد أسامة: ثلاثي الزمالك استكمل المباراة مُصابين ونهدي اللقب لجمهورنا

وتابع أسامة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور:" بنشكر الجماهير على دعمهم الدائم لنا ونهدي لهم التتويج باللقب".

وأضاف:" موسم صعب للغاية إنتهى وسعداء جدًا بختامه بالتتويج بلقب كأس مصر".

وأكمل:" في الشوط الإضافي الثاني حسام عبدالمجيد كان يعاني من إصابة في العضلة الضامة".

واستطرد:" فتوح ومصطفى شلبي استكملوا الأشواط الإضافية وهم مصابين".

واختتم:" تغيير محمد صبحي كان فني واللاعب سليم ولم يُصاب".

