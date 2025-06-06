الرياضة

محمد أسامة: ثلاثي الزمالك استكمل المباراة مُصابين ونهدي اللقب لجمهورنا

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محمد أسامة: ثلاثي الزمالك استكمل المباراة مُصابين ونهدي اللقب لجمهورنا

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أحمد جودة - القاهرة -  

قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك، إنه سعيد بالتتويج بكأس مصر على حساب فريق بيراميدز.

محمد أسامة: ثلاثي الزمالك استكمل المباراة مُصابين ونهدي اللقب لجمهورنا

وتابع أسامة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور:" بنشكر الجماهير على دعمهم الدائم لنا ونهدي لهم التتويج باللقب".

وأضاف:" موسم صعب للغاية إنتهى وسعداء جدًا بختامه بالتتويج بلقب كأس مصر".

وأكمل:" في الشوط الإضافي الثاني  حسام عبدالمجيد كان يعاني من إصابة في العضلة الضامة".

واستطرد:" فتوح ومصطفى شلبي استكملوا الأشواط الإضافية  وهم مصابين".

واختتم:" تغيير محمد صبحي كان فني واللاعب سليم ولم يُصاب".
 

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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