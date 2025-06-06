الرياضة

دونجا: الزمالك يحتاج صفقات كثيرة.. ومحمود بنتايج صفقة الموسم

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دونجا: الزمالك يحتاج صفقات كثيرة.. ومحمود بنتايج صفقة الموسم

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أحمد جودة - القاهرة -  

تحدث تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك السابق، عن فوز الفارس الأبيض ضد بيراميدز في بطولة كأس مصر.

دونجا: الزمالك يحتاج صفقات كثيرة.. ومحمود بنتايج صفقة الموسم

وقال تامر عبد الحميد في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "مبروك لنادي الزمالك وجماهيره الفوز ببطولة كأس مصر، لكن الفريق يحتاج إلى صفقات كثيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قبل بداية الموسم الكروي الجديد".

وأضاف: "الموسم الجديد سيكون صعب على الزمالك بسبب وبيراميدز، لأن بيراميدز لديه فريق قوي ويستطيع المنافسة على جميع البطولات".

واختتم حديثه قائلًا: "محمود بنتايج هو صفقة الموسم لنادي الزمالك وأضاف الكثير للنادي، ومن وجهة نظري بيراميدز قادم بقوة لمنافسة الأهلي والزمالك بقوة".
 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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