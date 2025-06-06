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أحمد جودة - القاهرة -
تحدث تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك السابق، عن فوز الفارس الأبيض ضد بيراميدز في بطولة كأس مصر.
دونجا: الزمالك يحتاج صفقات كثيرة.. ومحمود بنتايج صفقة الموسم
وقال تامر عبد الحميد في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "مبروك لنادي الزمالك وجماهيره الفوز ببطولة كأس مصر، لكن الفريق يحتاج إلى صفقات كثيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قبل بداية الموسم الكروي الجديد".
وأضاف: "الموسم الجديد سيكون صعب على الزمالك بسبب الأهلي وبيراميدز، لأن بيراميدز لديه فريق قوي ويستطيع المنافسة على جميع البطولات".
واختتم حديثه قائلًا: "محمود بنتايج هو صفقة الموسم لنادي الزمالك وأضاف الكثير للنادي، ومن وجهة نظري بيراميدز قادم بقوة لمنافسة الأهلي والزمالك بقوة".