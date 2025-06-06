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أحمد جودة - القاهرة -

قال محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، سعداء بالتتويج باللقب وحاولنا مصالحة جماهير نادي الزمالك بحصد اللقب.

محمد طارق: سيكون هناك مسؤولين عن فريق الكرة خلال الفترة المقبلة.. وسنحاول حصد كل الألقاب في الموسم الجديد

وتابع محمد طارق في مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور:" تم الاستعداد لنهائي كأس مصر بشكل جيد وكان أهم شيئ بالنسبة لنا هو إسعاد جماهير الزمالك، وخلال الفترة المقبلة كل شخص سيكون في مكانه بالنادي وسيكون هناك مسؤولين عن فريق الكرة".

وأضاف محمد طارق:" حاولنا بكل الأشكال أن نسعد جماهير نادي الزمالك".

وأكمل عضو مجلس إدارة نادي الزمالك:" جماهير الزمالك تساندنا بشكل كبير ودائما ما يتواجدون في المدرجات وكان هدفنا أن يعودوا إلى منازلهم وهم سعداء".

واختتم محمد طارق:" مجلس إدارة نادي الزمالك لن يتأخر بأي شكل عن الجماهير وسنحاول حصد كل الألقاب في الموسم الجديد".

