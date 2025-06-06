الرياضة

ناصر منسي: أهدي كأس مصر لجماهير الزمالك الوفية

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ناصر منسي: أهدي كأس مصر لجماهير الزمالك الوفية

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أحمد جودة - القاهرة - أهدى ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقب كأس مصر لجماهير القلعة البيضاء التي ساندت الفريق في مباراة بيراميدز في النهائي.

ناصر منسي: أهدي كأس مصر لجماهير الزمالك الوفية

وقال ناصر منسي عقب نهاية المباراة:" نتوجه جميعا بالشكر لجماهير الزمالك على مساندتها الدائمة لنا، ولم يكن من الممكن أن تغادر  هذه الجماهير الوفية الملعب دون الفرحة بلقب الكأس".

وواصل:" كنت في حالة تركيز شديدة بين الشوطين وعلى يقين بأنني سأشارك وأسجل الهدف".

وواصل:" المباراة كانت صعبة لأننا نواجه فريق متوج بدوري أبطال إفريقيا ويمتلك الدوافع والزمالك أيضا يمتلك دوافع أكبر".

واختتم المهاجم تصريحاته قائلًا:" الجميع داخل الفريق قدم أقصى ما لديه من مجهود لختام الموسم بشكل أفضل".

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس مصر  بعد الفوز على نظيره بيراميدز 8-7  بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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