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أحمد جودة - القاهرة - أهدى ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقب كأس مصر لجماهير القلعة البيضاء التي ساندت الفريق في مباراة بيراميدز في النهائي.

ناصر منسي: أهدي كأس مصر لجماهير الزمالك الوفية

وقال ناصر منسي عقب نهاية المباراة:" نتوجه جميعا بالشكر لجماهير الزمالك على مساندتها الدائمة لنا، ولم يكن من الممكن أن تغادر هذه الجماهير الوفية الملعب دون الفرحة بلقب الكأس".

وواصل:" كنت في حالة تركيز شديدة بين الشوطين وعلى يقين بأنني سأشارك وأسجل الهدف".

وواصل:" المباراة كانت صعبة لأننا نواجه فريق متوج بدوري أبطال إفريقيا ويمتلك الدوافع والزمالك أيضا يمتلك دوافع أكبر".

واختتم المهاجم تصريحاته قائلًا:" الجميع داخل الفريق قدم أقصى ما لديه من مجهود لختام الموسم بشكل أفضل".

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره بيراميدز 8-7 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

