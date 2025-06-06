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أحمد جودة - القاهرة -

أعرب أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته البالغة بتتويج فريقه بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس.

تصريحات نارية من الرمادي بعد تتويج الزمالك بكأس مصر على حساب بيراميدز

وقال الرمادي عقب نهاية المباراة:" بالطبع أسعد لحظات حياتي الفوز بلقب كأس مصر مع الزمالك وإسعاد جماهير القلعة البيضاء، والتي أراها الأعظم على وجه الكرة الأرضية".

وشدد المدير الفني على أنه كانت هناك رهبة في الشوط الأول، ولكن ثقة اللاعبين في أنفسهم كانت هي الدافع لهم بين شوطي المباراة ونجحنا في العودة بالنتيجة.

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره بيراميدز 8-7 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

