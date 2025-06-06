نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي دوري الأمم الأوروبية.. موعد مباراة البرتغال ضد إسبانيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان حول العالم، موعد انطلاق المواجهة النارية التي ستجمع بين منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، مع نظيره المنتخب الإسباني، في إطار منافسات نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ونجح منتخب إسبانيا في تحقيق الفوز على نظيره فرنسا، بخمسة أهداف مقابل أربعة، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

بينما تأهل المنتخب البرتغالي إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، عقب تحقيق الفوز على نظيره ألمانيا بهدفين مقابل هدف وحيد.

موعد مباراة البرتغال ضد إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة البرتغال ضد إسبانيا، يوم 8 يونيو الجاري الموافق الأحد المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي على ملعب أليانز أرينا في ألمانيا.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

