نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة إسبانيا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تأهل منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، إلى نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية هذا الموسم، عقب الفوز على نظيره المنتخب الفرنسي بخماسية مقابل أربعة أهداف، في نصف النهائي.

أهداف مباراة فرنسا ضد إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

أحرز في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، نيكو ويليامز نجم المنتخب الإسباني، الهدف الأول في شباك فرنسا بعد أسيست من أويارزابال.

ثم أضاف ميكيل ميرينو لاعب المنتخب الإسباني الهدف الثاني، في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول.

ومع أحداث الشوط الثاني، سجل اللاعب الشاب لامين يامال نجم منتخب إسبانيا الهدف الثالث، في الدقيقة 54 عن طريق ركلة جزاء.

وتمكن بيدري نجم خط وسط منتخب إسبانيا، من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 55 بأسيست من زميله ويليامز.

كما أحرز كيليان مبابي مهاجم المنتخب الفرنسي، الهدف الأول في الدقيقة 59 عن طريق ركلة جزاء.

وأضاف لامين يامال الهدف الثاني له والخامس لصالح المنتخب الإسباني، في الدقيقة 67 بتمريرة من بيردو بورو.

ونجح ريان شرقي لاعب المنتخب الفرنسي في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 79 من الشوط الثاني بأسيست من مبابي.

وسجل في الدقيقة 84 اللاعب دانيال فيفيان نجم منتخب إسبانيا بالخطأ في مرماه لصالح المنتخب الفرنسي.

وأحرز اللاعب راندال كولو مواني، الهدف الرابع لمنتخب فرنسا عند الدقيقة 90+3 من الوقت بدل الضائع.

