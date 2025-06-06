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أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره المنتخب الفرنسي بخماسية مقابل أربعة أهداف، ليتأهل بشكل رسمي إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية.

إسبانيا تكتسح فرنسا بخماسية وتضرب موعدا ناريا أمام البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية

وانطلقت صافرة مباراة إسبانيا ضد فرنسا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

أحداث الشوط الأول من مباراة فرنسا ضد إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

بدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بضغط متقدم من جانب المنتخب الإسباني، لتسجيل هدف مبكر.

سدد اللاعب ثيو هيرنانديز نجم منتخب فرنسا كرة قوية في الدقيقة 12 ولكنها ارتطمت بالقائم.

وسجل في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، نيكو ويليامز نجم المنتخب الإسباني، الهدف الأول في شباك فرنسا بعد أسيست من أويارزابال.

ثم أضاف ميكيل ميرينو لاعب المنتخب الإسباني الهدف الثاني، في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بتقدم منتخب إسبانيا على نظيره المنتخب الفرنسي، بثنائية نظيفة.

ومع أحداث الشوط الثاني، سجل اللاعب الشاب لامين يامال نجم منتخب إسبانيا الهدف الثالث، في الدقيقة 54 عن طريق ركلة جزاء.

وتمكن بيدري نجم خط وسط منتخب إسبانيا، من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 55 بأسيست من زميله ويليامز.

كما أحرز كيليان مبابي مهاجم المنتخب الفرنسي، الهدف الأول في الدقيقة 59 عن طريق ركلة جزاء.

وأضاف لامين يامال الهدف الثاني له والخامس لصالح المنتخب الإسباني، في الدقيقة 67 بتمريرة من بيردو بورو.

ونجح ريان شرقي لاعب المنتخب الفرنسي في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 79 من الشوط الثاني بأسيست من مبابي.

وسجل في الدقيقة 84 اللاعب دانيال فيفيان نجم منتخب إسبانيا بالخطأ في مرماه لصالح المنتخب الفرنسي.

وأحرز الهدف الرابع لصالح منتخب فرنسا، اللاعب راندال كولو مواني، الهدف الرابع في الدقيقة 90+3 من الوقت بدل الضائع.