نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك بطلًا لكأس مصر على حساب بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباراة الزمالك أمام بيراميدز وذلك ضمن منافسات المرحلة النهائية من بطولة كأس مصر.

وتوج الفارس الابيض بلقب كأس مصر التاسع والعشرون في التاريخ بعد اثارة كبيرة وصلت لركلات الجزاء.

الفريقان تعادلا بهدف لمثله في مباراة جاءا عكس التوقعات في الوقت الإضافي والأصلي.

البداية كانت من جانب بيراميدز والذي افتتح التسجيل أولا عن طريق اللاعب أحمد عاطف" قطة" في الدقيقة 29 من عمر اللقاء.

وحاول الزمالك معادلة النتيجة لينجح الفارس الابيض في مساعيه عن طريق لاعبه ناصر منسي والذي سجل هدف اللقاء في الدقيقة 79.

الوقت الإضافي لم يضيف جديد ليكون ركلات الجزاء هي الحل الاخير ويحسم بها الزمالك لقب البطولة بنتيجة 8-7

تشكيل الزمالك:-

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – سيف جعفر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري.

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي، أحمد سامي، محمود مرعي، محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه، مهند لاشين، وليد الكرتي، أحمد عاطف قطة، إبراهيم عادل

خط الهجوم: مروان حمدي

