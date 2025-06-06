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أحمد جودة - القاهرة - انطلقت صافرة نهاية مباراة منتخب الكويت أمام نظيره الفلسطيني، وذلك بفوز الضيوف منتخب الفدائيين فلسطين بهدفين دون رد، في إطار مباريات الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

تصفيات كأس العالم 2026.. وسام وصيام يقودان منتخب فلسطين للفوز على الكويت في عقر داره

جاءت المباراة في أطوارها من حيث السيطرة والاستحواذ لصالح أصحاب الأرض منتخب الكويت، ولكن كانت الفاعلية الهجومية لصالح منتخب فلسطين.

ونجح اللاعب تامر صيام في تسجيل هدف المباراة الأول لصالح منتخب فلسطين وذلك في الدقيقة '32، من أحداث شوط المباراة الأول، بعد تمريرة من الجانب الأيسر عن طريق اللاعب عدي دباغ.

وحاول لاعبو المنتخب الكويتي العودة في المباراة، ولكن جاءت جميع المحاولات الهجومية بعيدة عن العارضة والقائمين.

وتمكن مهاجم فريق الأهلي المصري والمنتخب الفلسطيني وسام أبو علي من تسجيل الهدف الثاني لمنتخب فلسطين من ركلة جزاء مع الدقيقة 88 من أحداث شوط المباراة الثاني.

وبهذه النتيجة، أرتفع رصيد منتخب فلسطين إلى النقطة التاسعة في المركز الخامس، بينما هبط منتخب الكويت إلى المرتبة السادسة والأخيرة من المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، مما فقد منتخب الكويت فرصة المشاركة في كأس العالم المقبلة.

يذكر أن منتخب فلسطين يقع في المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي تضم كل من:

كوريا الجنوبية، الأردن، العراق، عمان، الكويت.