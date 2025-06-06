نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصف نهائي الأمم الأوروبية.. إسبانيا تتقدم على فرنسا بثنائية في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، على نظيره المنتخب الفرنسي بهدفين دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وانطلقت صافرة مباراة إسبانيا ضد فرنسا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

أحداث الشوط الأول من مباراة فرنسا ضد إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

بدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بضغط متقدم من جانب المنتخب الإسباني، لتسجيل هدف مبكر.

سدد اللاعب ثيو هيرنانديز نجم منتخب فرنسا كرة قوية في الدقيقة 12 ولكنها ارتطمت بالقائم.

وسجل في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، نيكو ويليامز نجم المنتخب الإسباني، الهدف الأول في شباك فرنسا بعد أسيست من أويارزابال.

ثم أضاف ميكيل ميرينو لاعب المنتخب الإسباني الهدف الثاني، في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول.

