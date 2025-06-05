فـي معسكره الخارجي بروسيا .. منتخبنا الأولمبي يواجه اليوم نظيره الروسي وديا

يخوض اليوم منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم «تحت 23 عاما» أولى مبارياته الودية في معسكره الخارجي المقام حاليا في روسيا والذي يستمر حتى الحادي عشر من الشهر الجاري، وذلك عندما يلاقي المنتخب الروسي الأولمبي في الساعة السابعة مساء بتوقيت مسقط، كما سيخوض منتخبنا أيضا مباراة ودية ثانية أمام المنتخب الأولمبي الروسي يوم 7 يونيو الجاري ويختتم مبارياته الودية بلقاء نادي ساتورن رامنسكوي الروسي يوم 10 من الشهر الجاري، وتعد هذه التجارب القوية فرصة أمام الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب الوطني بدر الميمني لتجربة جميع العناصر المختارة والوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية قبل المشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس أمم آسيا بالسعودية، حيث أوقعت القرعة منتخبنا في المجموعة السابعة برفقة منتخبات العراق وكمبوديا وباكستان. وتتكون قائمة منتخبنا في المعسكر الخارجي من 24 لاعبا هم : عاهد بن الحبشي المشايخي «النهضة» و محمد بن سالم العريبي ونايف فرج «ظفار» وعبدالعليم الرواحي «فنجاء» ومسعود بن سيف البحري «الشباب» وتركي بن عبدالله بيت ربيع «الاتحاد» وناصر بن علي الصقري وجواد بن خليفة العزي وسمير بن عبدالعزيز الحاتمي وسعيد بن غاصب الغنبوصي وأسامة بن محمد المحروقي «السيب» ورشاد بن عبدالحميد الذهين وزياد بن طارق الراسبي واسامة بن مجدي بيت سمير «النصر» وابراهيم بن سعيد الكندي « بهلاء» وعبدالعزيز بن جمعة الشقصي ولقمان بن صالح الجديدي وعيسى بن أحمد البريدعي «الرستاق» وأسامة بن مجدي بيت سمير وعلي حسن البلوشي « نادي عمان» ويسار بن سعيد البلوشي «صور» وعبدالهادي بن حفيظ المنوري المصنعة وحمد بن هلال النعيمي المجد الإماراتي ومازن بن صالح الحراصي الظفرة الإماراتي.

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