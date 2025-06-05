نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة السعودية والبحرين في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب السعودية فوزا كبيرا ومهما على نظيره البحريني بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة 9 من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

ملخص أهداف مباراة السعودية والبحرين

وسجل مصعب الجوير الهدف الأول للسعودية في الدقيقة 16 صنعه سالم.

وأحرز عبدالرحمن العبود ثاني أهداف السعودية في الدقيقة 78 صنعه له مجرشي وانتهت المباراة 2/0.

ترتيب مجموعة السعودية والبحرين

1- اليابان 20 نقطة

2- استراليا 16 نقطة

3- السعودية 13 نقطة

4- اندونيسيا 12 نقطة

5- البحرين 6 نقاط

6- الصين 6 نقاط

