نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب السعودية يفوز على البحرين بثنائية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب السعودية فوزا كبيرا ومهما على نظيره البحريني بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة 9 من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

ملخص وأهداف مباراة السعودية والبحرين

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب السعودية ونظيره البحريني برتم هادئ نسبيا وحاول الفريقان تسجيل هدف أول لكنهم لم ينجحوا في ذلك وسجل الجوير الهدف الأول للسعودية في الدقيقة 16 صنعه سالم وكان البحرين قريب من التعادل لكنه لم ينجح وانتهى الشوط الأول 1/0.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة السعودية والبحرين وسجل فراس البريكان ثاني أهداف فريقه في الدقيقة 59 ولكن تم الغاؤه للتسلل وكان البحرين قريب من التعادل لكن لم ينجح وأحرز العبود ثاني أهداف السعودية في الدقيقة 78 صنعه له مجرشي وحاول السعودية تسجيل هدف ثالث لكنه لم يستطيع وانتهت المباراة 2/0.