الرياض - كتبت رنا صلاح - يستعد كل من منتخب الأردن وعمان لمواجهة حاسمة في تصفيات كأس العالم 2026، حيث يلتقي الفريقان في الجولة التاسعة من الدور الثالث، ويسعى كل منتخب إلى تحقيق طموحاته في التأهل إلى المونديال، حيث يأمل الأردن في تعزيز موقعه في المجموعة الثانية، ويسعى عمان إلى تحقيق فوز ينعش آماله في المنافسة، ونتعرف على موعد مباراة الأردن وعمان في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في السطور التالية.

فرصة النشامى للصعود المباشر.. متى مباراة الاردن وعمان؟! تصفيات كأس العالم آسيا 2026

من التساؤلات التي يطرحها محبي وعشاق كرة القدم، وتتجه أنظار كرة القدم العربية والآسيوية إلى المواجهة المرتقبة التي ستجمع منتخبي الأردن وعمان، حيث يمثل اللقاء الأهمية القصوى للمنتخبين الذين يحدوهما طموح كبير في الوصول إلى النهائيات العالمية، وتحقيق الإنجاز التاريخي للكرة العربية.

يدخل المنتخبات هذه الجولة الحاسمة وكلاهما يضع نصب عينيه تحقيق الفوز لتعزيز حظوظه في خطف إحدى بطاقات التأهل المباشر أو على الأقل ضمان الانتقال إلى الدور الموالي من التصفيات ضمن الملحق، فالمنافسة على أشدها في المجموعة الثانية، كل نقطة أصبحت ذات قيمة عالية في ظل تقارب مستوى المنتخبات وتطلعاتها المشروعة نحو المونديال، الذي يُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ترتيب مجموعة الأردن في تصفيات كأس العالم

عزز النشامي من فرصهم في التأهل إلى كأس العالم بشكل مباشر، وذلك للمرة الأولى في تاريخهم بعد رفع رصيدهم إلى 12 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة بفارق الأهداف أمام العراق، و3 نقاط خلف كرويا المتصدرة،

وترتيب مجموعة الأردن في تصفيات كأس العالم كالتالي

كوريا الجنوبية: 15 نقطة.

الأردن: 12 نقطة.

العراق: 12 نقطة.

عمان: 7 نقاط.

الكويت: 5 نقاط.

فلسطين: 3 نقاط.

نظام تصفيات آسيا لكأس العالم

تتكون تصفيات كأس العالم 2026 في قارة آسيا من أربعة أدوار، يشارك فيها 46 منتخبًا، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في كل مجموعة في الدور الثالث مباشرة على المونديال، بينما يتنافس أصحاب المركزين الثالث والرابع في الدور الرابع للحصول على فرصة التأهل عبر الملحق العالمي.

مباراة الأردن وعمان من أهم مباريات التصفيات، حيث ستحدد بشكل كبير مسار كل منتخب نحو تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم.