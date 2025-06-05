نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل فرنسا الرسمي لمواجهة إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا لكرة القدم، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره المنتخب الإسباني، على ملعب "مرسيدس بنز أرينا" في ذهاب نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة إسبانيا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة إسبانيا ضد فرنسا اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

تشكيل فرنسا الرسمي لمواجهة إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: مايك مينيان.

خط الدفاع: كالولو، إبراهيما كوناتي، لينجليت، هيرنانديز

خط الوسط: أوليسي، مانو كونيه، أدريان رابيو.

خط الهجوم: ديمبيلي، كيليان مبابي، دوو.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

والجدير بالذكر أن مباراة إسبانيا ضد فرنسا ستنقل على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا bein Sports 3HD، بصوت المعلق الجزائري المميز حفيظ دراجي.