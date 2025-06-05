نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إسبانيا الرسمي لمواجهة فرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره الفرنسي، مساء اليوم الخميس الموافق 5 يونيو الجاري، وذلك في نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة إسبانيا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة إسبانيا ضد فرنسا اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، على ملعب "مرسيدس بنز أرينا".

تشكيل إسبانيا الرسمي لمواجهة فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: سيمون.

خط الدفاع: لي نورماند، بيدرو بورو، دين هويسين، مارك كوكورييا.

خط الوسط: بيدري جونزاليس، زوبميندي، ميرينو.

خط الهجوم: أويارزابال، لامين يامال، نيكو ويليامز.

الناقلة لمباراة إسبانيا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة إسبانيا ضد فرنسا على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية باعتبارها الوكيل الحصري لمباريات دوري الأمم الأوروبية، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق الجزائري المميز حفيظ دراجي.