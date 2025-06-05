نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب منتخب الجزائر على أعتاب مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب مانشستر سيتي الإنجليزي من ضم الدولي الجزائري ريان آيت-نوري قبل انطلاق كأس العالم للأندية في كرة القدم، حسب ما أفادت تقارير إعلامية، يوم الخميس.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن ظهير أيسر نادي ولفرهامبتون آيت -نوري يقترب من إتمام صفقة انتقاله إلى سيتي مقابل 45 مليون دولار أميركي في نهاية هذا الأسبوع.

وسبق أن ذكرت تقارير أنه تم التوصل إلى اتفاق مع ميلان الإيطالي لضم الهولندي تيجاني رايندرز مقابل 63 مليون دولار.

ووعد رئيس مجلس إدارة سيتي الإماراتي خلدون المبارك الأسبوع الماضي بإبرام صفقات "سريعة" في سوق الانتقالات من أجل منح فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا أفضل فرصة للظفر بكأس العالم.

ومن المحتمل أيضا أن يتمكن النادي الإنجليزي من ضم الفرنسي الجزائري الأصل ريان شرقي صانع ألعاب ليون الفرنسي قبل البطولة العالمية المقررة في الولايات المتحدة، حيث تستمر المفاوضات بين الناديين.

يلتقي سيتي ضمن المجموعة السابعة مع الوداد الرياضي المغربي في الجولة الأولى ثم العين الإماراتي قبل أن يصطدم بيوفنتوس الإيطالي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وخرج سيتي خالي الوفاض من الموسم الحالي للمرة الأولى منذ موسم 2016-2017، لذا يأمل أن يستعيد توازنه سريعا في ظل النفضة المرتقبة.

سبق أن انفق النادي نحو 233 مليونا في يناير من أجل ضم المصري عمر مرموش، الأوزبكستاني عبد القادر خوسانوف، البرازيلي فيتور ريس والإسباني نيكو غونزاليس.

في المقابل، من المرجح أن تنتهي مسيرة جاك غريليتش في صفوف سيتي بعد أربع سنوات من انضمامه من أستون فيلا بعدما أشارت تقارير صحافية إلى استبعاده عن تشكيلة الـ 35 لاعبا لمونديال الأندية.