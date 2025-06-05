أحمد رمضان بيكهام: عودتي للأهلي حلم تحقق.. وأنتظر لحظة مواجهة ميسي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد رمضان بيكهام، مدافع النادي الأهلي العائد من الإعارة، أن عودته إلى القلعة الحمراء تمثل "حلمًا تحقق" بعد ثلاث سنوات من الاجتهاد والتحديات مع سيراميكا كليوباترا، مشيرًا إلى أنه عمل بكل جد من أجل هذه اللحظة.

وقال بيكهام في تصريحات رسمية: "عودتي للأهلي لم تأتِ صدفة. بذلت كل ما في وسعي طوال فترة الإعارة حتى أثبت جدارتي. الأهلي هو بيتي، والرجوع إليه كان هدفي الأكبر".

فرصة تاريخية في المونديال

وعن مشاركته المحتملة في كأس العالم للأندية 2025، أعرب بيكهام عن سعادته الكبيرة بوجوده مع الفريق قبل هذه البطولة الكبرى، والتي تقام لأول مرة بمشاركة 32 ناديًا حول العالم.

وأوضح: "أن أكون جزءًا من فريق الأهلي في بطولة يشارك فيها ليونيل ميسي، ومحمد صلاح، ورونالدو هو شعور لا يُوصف. مواجهة إنتر ميامي في الافتتاح بوابتنا نحو التأهل لدور الـ16، وسنبذل كل شيء لتحقيق الفوز".

منافسة قوية داخل الأهلي وروح العائلة سر النجاح

تحدّث بيكهام عن طبيعة المنافسة داخل الفريق، قائلًا: "كل لاعب في الأهلي على مستوى عالٍ، وهذا يزيد من حدة المنافسة. لكن ما يميزنا هو روح الفريق والعائلة. الجميع يدعم بعضه البعض، سواء كان داخل الملعب أو خارجه".

إشادة بوسام أبو علي وأمنية السير على خطى وائل جمعة

وأشاد المدافع الدولي بزميله الفلسطيني وسام أبو علي، واصفًا إياه بـ "المهاجم المرعب" بسبب قوته وقدرته على التحرك والتسجيل من أنصاف الفرص.

كما أبدى بيكهام إعجابه الكبير بوائل جمعة، قائلًا: "أتمنى أن أحقق ما حققه هذا المدافع الأسطوري للأهلي ومنتخب مصر".

رسالة لجماهير الأهلي

وفي ختام حديثه، وجه بيكهام رسالة مؤثرة لجماهير النادي الأهلي: "أنتم اللاعب الأول في الفريق. دعمكم يصنع الفارق ويمنحنا الطاقة للاستمرار في القتال على البطولات. أتطلع إلى تقديم كل ما لدي من أجلكم".