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أحمد جودة - القاهرة - يظهر فريق بيراميدز للمرة الأولى بقميص يحمل النجمة الأفريقية الأولى، وذلك خلال مواجهته المرتقبة أمام الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر، مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي.

النجمة الأفريقية الأولى تزين قميص بيراميدز في نهائي الكأس

وتأتي هذه النجمة تتويجًا للفوز القاري الأول في تاريخ النادي، بعد أن توّج بلقب دوري أبطال إفريقيا إثر انتصاره على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في النهائي القاري، ليكتب اسمه في سجلات البطولات الكبرى.

النجمة الذهبية تُعد رمزية مهمة في مشوار بيراميدز، وتعكس التحول التاريخي الذي يشهده النادي منذ تأسيسه وحتى صعوده لمنصات التتويج الأفريقية. ويأمل بيراميدز أن يكون ظهور النجمة اليوم فأل خير للفريق في التتويج بلقبه المحلي الأول على حساب منافسه التقليدي الزمالك.