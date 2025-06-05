نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الأهلي يعلن ضم أحمد رمضان بيكهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع اللاعب أحمد رمضان "بيكهام" قادمًا من نادي سيراميكا كليوباترا، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وتتضمن الصفقة بندًا يمنح الأهلي أحقية شراء أحمد رمضان بيكهام بعد انتهاء فترة الإعارة مع المارد الأحمر.

تأتي هذه الخطوة في إطار استعدادات الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد أنهى بيكهام إجراءات استخراج تأشيرة السفر إلى أمريكا، ومن المتوقع انضمامه إلى بعثة الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي ينضم فيها بيكهام إلى صفوف الأهلي، حيث سبق له اللعب مع الفريق قبل انتقاله إلى سيراميكا كليوباترا.

