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أحمد جودة - القاهرة - حرص مصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك السابق والمحترف حاليًا في صفوف نانت الفرنسي، على التواجد في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، لمؤازرة الفريق الأبيض خلال مواجهته المرتقبة أمام بيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر.

مصطفى محمد يدعم الزمالك من مدرجات ستاد القاهرة في نهائي الكأس

وجاءت لفتة مصطفى محمد تعبيرًا عن دعمه لفريقه السابق، الذي شهد بداياته الكروية وتألقه قبل خوض تجربة الاحتراف الأوروبي. ويُعد وجوده بين الجماهير رسالة معنوية قوية للاعبين والجماهير في هذا الحدث الكروي الكبير.

وتنطلق المباراة النهائية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وسط ترقب جماهيري واسع، حيث يسعى الزمالك للتتويج باللقب وتعزيز سجله التاريخي في البطولة، فيما يطمح بيراميدز في رفع الكأس لأول مرة في تاريخه.