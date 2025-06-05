نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي كأس مصر.. بيراميدز يحط الرحال في استاد القاهرة لملاقاة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد القاهرة الدولي استعدادا لخوض مباراة الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر.

ويلتقي بيراميدز مع الزمالك في الثامنة والنصف من مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في إطار نهائي بطولة كأس مصر.

وتزين النجمة الأفريقية الأولى قميص فريق نادي بيراميدز في مباراته أمام الزمالك خلال نهائي بطولة كأس مصر.

ونجح بيراميدز في تحقيق بطولته القارية الأولى بعد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه على حساب صن داونز الجنوب أفريقي.

