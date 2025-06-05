الدوسري في المقدمة.. تشكيلة السعودية ضد البحرين اليوم في تصفيات كاس العالم 2026

الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن الفرنسي هيرفي رونار، المدير الفني للمنتخب السعودي، التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا لمواجهة منتخب البحرين، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

تشكيلة السعودية ضد البحرين

تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب البحرين الوطني، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

التشكيل الرسمي للمنتخب السعودي

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: علي مجرشي، حسن كادش، نواف بوشل، حسان تمبكتي

خط الوسط: محمد كنو، زياد الجهني، مصعب الجوير

خط الهجوم: سالم الدوسري، فراس البريكان، أيمن يحيى

السعودية ضد البحرين اليوم

تشكل هذه المواجهة محطة مهمة في مشوار المنتخبين نحو التأهل لكأس العالم، حيث يتساوى المنتخبان في عدد النقاط حتى الآن، ويطمح كل طرف إلى تحسين موقعه في ترتيب المجموعة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد البحرين

المباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس 2، بالإضافة إلى قناتي الكأس 5 و7.

التوقعات الفنية

يعتمد المنتخب السعودي على عناصر الخبرة مثل سالم الدوسري ومحمد كنو، إلى جانب دماء شابة تمثل جيل المستقبل. في المقابل، يعول المنتخب البحريني على اللعب على أرضه وبين جماهيره لتحقيق نتيجة إيجابية، والمباراة تمثل اختبارًا حقيقيًا لرؤية هيرفي رونار الفنية، وفرصة لتأكيد جاهزية “الأخضر” للمراحل المقبلة من التصفيات.