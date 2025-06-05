نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة استعدادًا لخوض نهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة بيراميدز، المقرر لها في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، في نهائي بطولة كأس مصر.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب أمام بيراميدز.

وكان أيمن الرمادي المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك إلى ستاد القاهرة الدولي، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب، ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة استعدادًا للمباراة

