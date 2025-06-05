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أحمد جودة - القاهرة - أظهرت تقارير حديثة أن الدوري الإنجليزي الممتاز يواجه تحديات كبيرة في تطبيق قواعد الربحية والاستدامة (PSR)، حيث تستغل بعض الأندية الثغرات المالية لتجاوز القيود المفروضة.

تشيلسي يستغل ثغرات اللعب المالي النظيف لتحقيق أرباح خيالية.. هل يواجه عقوبات من يويفا؟

من أبرز الأمثلة على ذلك، نادي تشيلسي الذي تمكن من تحقيق أرباح كبيرة من خلال بيع أصول، بما في ذلك فريق السيدات وفندقين، إلى شركات مرتبطة بمالكيه. هذه الخطوات ساعدت النادي في تحقيق أرباح صافية بلغت 129.6 مليون جنيه إسترليني للسنة المنتهية في 30 يونيو 2024. ورغم ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لا يعترف بهذه المعاملات كدخل، مما قد يعرض تشيلسي لمخاطر انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف الخاصة به.

في سياق متصل، فشل الدوري الإنجليزي الممتاز في إغلاق ثغرة قانونية كانت قد سمحت لنادي ليستر سيتي بتجنب خصم نقاط بعد تجاوز خسائره للحد المسموح به. وقد استغل ليستر سيتي هذه الثغرة القانونية، حيث تم تأجيل محاكمته بسبب تغيير في توقيت نهاية السنة المالية بعد هبوطه إلى الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى. هذا القرار أثار انتقادات واسعة حول فعالية قواعد PSR في ضمان العدالة المالية بين الأندية.

من جهة أخرى، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن نيتها في مراجعة قواعد PSR بعد هذه الحوادث، حيث تعتبر أن الثغرات القانونية قد تؤثر سلبًا على نزاهة المنافسة. وتسعى الرابطة إلى تعزيز الشفافية والعدالة بين الأندية من خلال تحديث القواعد المالية المعمول بها.