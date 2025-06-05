نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل السعودية الرسمي أمام البحرين في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفرنسي هيرفي رينارد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب السعودية عن تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره البحريني بعد قليل في لقاء مرتقب وحاسم بينهم بستاد البحرين الوطني ضمن منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

موعد مباراة السعودية والبحرين

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة السعودية والبحرين مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل السعودية أمام البحرين

حراسة المرمى: العقيدي

خط الدفاع: مجرشي، كادش، تمبكتي، بوشل.

خط الوسط: كنو، الجهني، الجوير.

خط الهجوم: سالم الدوسري، البريكان، أيمن يحيى.

ترتيب مجموعة السعودية والبحرين

1- اليابان 20 نقطة

2- استراليا 16 نقطة

3- اندونيسيا 12 نقطة

4- السعودية 10 نقاط

5- البحرين 6 نقاط

6- الصين 6 نقاط

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والبحرين

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

