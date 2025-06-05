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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار جماهير نادي إنتر ميلان الإيطالي نحو المدرب الروماني كريستيان تشيفو كمرشح رئيسي لتولي تدريب الفريق الأول في الموسم المقبل، بعد إعلان رحيل المدرب الحالي سيموني إنزاغي الذي انضم إلى نادي الهلال السعودي.

كريستيان تشيفو مرشح قوي لتدريب إنتر ميلان بعد رحيل إنزاجي

تشيفو (44 عامًا) له تاريخ عريق مع نادي إنتر، حيث كان أحد أعمدة الفريق كلاعب في موسم 2009-2010، وهو الموسم الذي شهد فوز الفريق بالثلاثية التاريخية (الدوري الإيطالي، كأس إيطاليا، دوري أبطال أوروبا).

بعد اعتزاله اللعب، اتجه تشيفو إلى التدريب، حيث بدأ مسيرته التدريبية مع فريق الشباب (بريمافيرا) في إنتر ميلان عام 2021، وتمكن من قيادة الفريق للفوز بلقب الدوري الإيطالي للشباب في موسم 2021-2022، ما أكسبه سمعة قوية كمدرب واعد.

في فبراير 2025، تولى تشيفو مهمة تدريب فريق بارما، ونجح في قيادة الفريق للبقاء في دوري الدرجة الأولى الإيطالي (سيري آ) رغم التحديات الكبيرة، مما عزز من فرصه في تولي منصب المدير الفني للفريق الأول لإنتر ميلان.

بالإضافة إلى تشيفو، يُعتبر الفرنسي باتريك فييرا، مدرب جنوى الحالي، من الأسماء المرشحة بقوة لتولي تدريب إنتر، حيث يبحث النادي عن مدرب قادر على استعادة إنتر لمكانته بين كبار أوروبا بعد فترة من التذبذب.

تنتظر إدارة إنتر ميلان حسم القرار النهائي خلال الأيام القادمة، وسط ترقب كبير من الجماهير التي تأمل في عودة النادي إلى منصات التتويج بقيادة مدرب يمتلك رؤية وخبرة مثل تشيفو.