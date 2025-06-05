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أحمد جودة - القاهرة - أكدت مصادر صحفية أن نادي ليفربول الإنجليزي رفض بشكل قاطع السماح لنادي برشلونة الإسباني بإجباره على بيع جناحه الكولومبي لويس دياز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ليفربول يرفض بيع لويس دياز لبرشلونة في الصيف الحالي

يأتي هذا الرفض في ظل اهتمام كبير من برشلونة بلاعب الريدز، حيث أبدى النادي الكتالوني إعجابه الكبير بمواهب دياز، الذي يعتبره أسطورة الكرة البرتغالية ديكو الخيار الأمثل لتعزيز خط هجوم الفريق هذا الصيف.

ويمتد عقد لويس دياز مع ليفربول لعامين قادمين، ويُعتبر أحد اللاعبين المؤثرين في تشكيلة الفريق. ففي الموسم الماضي، ساهم دياز بشكل مباشر في تسجيل 25 هدفًا في جميع المسابقات، مساهمًا في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى تألق الفريق في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتعكس رغبة ليفربول في الإبقاء على دياز تمسك النادي باللاعب باعتباره جزءًا أساسيًا من مشروع الفريق، وسط توقعات باستمرار مساهمته الكبيرة في الموسم المقبل.

ويبدو أن إدارة ليفربول تؤمن بأن بيع اللاعب في هذا التوقيت لن يخدم مصالح الفريق، خصوصًا مع وجود الموسم الجديد والتحديات المنتظرة في مختلف البطولات.