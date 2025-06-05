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أحمد جودة - القاهرة - تزايدت التقارير في الأيام الأخيرة حول اهتمام نادي نابولي الإيطالي بالتعاقد مع المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، لاعب مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

نابولي يلاحق ليساندرو مارتينيز رغم إصابته.. ومانشستر يونايتد يدرس العرض

ويُذكر أن مارتينيز (27 عامًا) تعرض لإصابة قوية بتمزق الرباط الصليبي الأمامي في فبراير 2025، مما أبعده عن الملاعب لفترة طويلة وأثار مخاوف بشأن جاهزيته للموسم الجديد.

رغم ذلك، يبدو أن نابولي لا يعبأ كثيرًا بتاريخ إصابات اللاعب، حيث يعتبره أحد أقوى المدافعين في أوروبا، ويثمن حضوره القيادي في غرفة ملابس الفريق، ويعتقد أن وجوده سيكون إضافة قوية للفريق الإيطالي في خط الدفاع.

من جهته، لم يصدر مانشستر يونايتد أي تعليق رسمي على الأخبار المتداولة، لكن مصادر مقربة من النادي أكدت أنهم يدرسون العرض المقدم من نابولي، وسط انقسام في آراء الجماهير حول مستقبل اللاعب.

بعض مشجعي اليونايتد يرون أن مارتينيز قدم أداءً مميزًا وكان من الركائز الأساسية للفريق، رغم قصر قامته التي تعتبر عيبًا في بعض مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز التي تتطلب قوة بدنية عالية في الدفاع. في المقابل، يرى آخرون أن النادي قد يستفيد من بيع اللاعب واستغلال الأموال في تدعيم مراكز أخرى.

من المتوقع أن تحسم إدارة مانشستر يونايتد مستقبل مارتينيز خلال الأسابيع القادمة، مع ترقب الجماهير لموقف النادي من هذه الصفقة.