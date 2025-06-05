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أحمد جودة - القاهرة - تحوّلت احتفالات باريس سان جيرمان بالفوز التاريخي بدوري أبطال أوروبا إلى فوضى عارمة شابها العنف والاعتداءات، كان أبشعها مشاهد مرعبة وثّقتها عدسات الكاميرا، تظهر حشودًا ضخمة تحاصر سيارة تستقلّها سيدات مذعورات، قبل أن يقوم بعضهم بتحطيم النوافذ ومحاولة اقتحام السيارة.

“مشاهد مرعبة”.. اعتداءات جنسية تهز باريس بعد تتويج سان جيرمان بدوري الأبطال

اللقطات التي جرى تداولها على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل، أظهرت عنفًا واضحًا وممارسات موصوفة بالتحرّش والاعتداء الجنسي، حيث أفادت عدة نساء بتعرضهن لانتهاكات جسيمة من قبل مجموعات منفلتة استغلّت أجواء الاحتفال لارتكاب جرائم مروّعة.

وقد وصفت الشرطة الفرنسية الوضع بـ "الحرج للغاية"، وأكدت أن بعض البلاغات تتعلّق باعتداءات جنسية حدثت في أماكن متفرقة من العاصمة، لا سيما قرب الشانزليزيه وأماكن التجمهر الكثيف. كما تم فتح تحقيقات موسعة بالتعاون مع النيابة العامة لتحديد هوية الجناة.

فيما أكّد شهود عيان أن ما جرى لا يعبّر عن جمهور سان جيرمان، بل عن "عصابات إجرامية استغلت الفوضى والعدد الكبير من المحتفلين".

وتأتي هذه الاعتداءات وسط موجة غضب عارمة اجتاحت الشارع الفرنسي، ودعوات للمساءلة وتعزيز الأمن في المناسبات الرياضية الكبرى.