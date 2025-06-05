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أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن انتقال النجم الألماني فلوريان فيرتز إلى ليفربول بات مسألة وقت، لكن المسألة ليست بهذه السهولة، وفقًا لرودي فولر، المدير الرياضي السابق لباير ليفركوزن، الذي كشف أن اللاعب "يرغب بوضوح في الانتقال إلى أنفيلد"، لكنه حذّر من أن الصفقة "قد تستغرق بعض الوقت".

فيرتز يفتح الباب أمام ليفربول وفولر يحذّر: "الصفقة تحتاج إلى الصبر"

فيرتز، البالغ من العمر 22 عامًا، يعيش موسمًا استثنائيًا مع ليفركوزن، إذ سجل 16 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة، وكان حجر الأساس في تتويج الفريق بلقبي الدوري والكأس في موسم 2024-2025، ما رفع قيمته السوقية إلى نحو 126 مليون جنيه إسترليني.

ورغم أن ليفربول قد تقدّم بعرضين قوبلا بالرفض من النادي الألماني، فإن آمال الريدز لا تزال قائمة، خاصة في ظل انسحاب مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ من السباق.

وأضفى فيرتز مزيدًا من الإثارة على الجدل الدائر حول مستقبله عندما أومأ برأسه ردًا على سؤال حول حماسه لفكرة اللعب في أنفيلد.

وقال فولر: "ليس سرًا أن فيرتز يرغب في الانتقال إلى ليفربول. أعلم أن الأندية تتفاوض، لكن التوصل إلى اتفاق نهائي غالبًا ما يستغرق وقتًا. لدي شعور أن الصفقة ستتم في النهاية".

يُذكر أن فيرتز شارك في 197 مباراة مع ليفركوزن، وسجل 57 هدفًا، وكان أحد أبرز عناصر منتخب ألمانيا في الآونة الأخيرة، حيث بدأ أساسيًا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام البرتغال، وسجل هدف المانشافت الوحيد في الهزيمة 2-1.