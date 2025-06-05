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أحمد جودة - القاهرة - رفض نادي وست هام يونايتد عرضًا من تشيلسي لضم النجم الغاني محمد قدوس، تضمن صفقة تبادلية تشمل الحارس روبرت سانشيز ولاعب الوسط كيرنان ديوسبري-هال، بالإضافة إلى مبلغ مالي.

تشيلسي يسعى لضم محمد قدوس ووست هام يرفض العرض الأول

ويأتي هذا الرفض في ظل تمسك وست هام بخدمات قدوس، الذي انضم إلى الفريق في صيف 2023 قادمًا من أياكس مقابل 38 مليون جنيه إسترليني.

قدوس، البالغ من العمر 24 عامًا، قدم أداءً لافتًا مع "الهامرز"، حيث سجل 19 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة في 80 مباراة بجميع المسابقات. ورغم اهتمام أندية سعودية، أبرزها النصر، بالحصول على خدماته مقابل 85 مليون جنيه إسترليني، إلا أن اللاعب يفضل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يُذكر أن عقد قدوس مع وست هام يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 85 مليون جنيه إسترليني للأندية الإنجليزية، و120 مليون جنيه إسترليني للأندية السعودية، ويكون هذا الشرط ساريًا خلال الأيام العشرة الأولى من شهر يوليو.