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أحمد جودة - القاهرة - أثار النجم الفرنسي الشاب ريان شرقي، لاعب أولمبيك ليون، جدلًا واسعًا حول مستقبله، بعد تصريحاته الأخيرة التي ألمح فيها إلى إمكانية رحيله عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

شرقي: "تعرضت للإهانات داخليًا"... ومستقبلي خارج ليون

في مقابلة صحفية، كشف شرقي عن اجتماعه مع مدرب ليفربول، أرني سلوت، الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن اللقاء تم بناءً على ترتيب مسبق قبل أن يركز "الريدز" اهتمامهم على التعاقد مع فلوريان فيرتز.

وعلى الرغم من أن ليفربول لم يقدم عرضًا رسميًا لشرقي، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا أبدى استعداده لخوض تجربة جديدة، مشيرًا إلى أنه "تعرض للكثير من الإهانات داخليًا" في ليون، وأنه "لم ينسَ ما مر به" خلال الموسم الماضي.

وأضاف شرقي: "أعطيت كل شيء للنادي، وقّعت أول عقد احترافي رغم العروض، وجددت عقدي عدة مرات، ولم أغادر مجانًا. ومع ذلك، حاول البعض إيذائي... لكنني لم أستسلم أبدًا".

يُذكر أن شرقي قدم موسمًا مميزًا مع ليون، حيث سجل 12 هدفًا وقدم 20 تمريرة حاسمة في 40 مباراة، مما جذب اهتمام أندية كبرى مثل مانشستر سيتي، الذي يُعتبر الآن الأقرب لضمه، خاصة بعد انسحابه من سباق التعاقد مع فيرتز.