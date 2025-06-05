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أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية أن نادي أرسنال يتصدر سباق التعاقد مع المهاجم السلوفيني بنيامين سيسكو، لاعب نادي لايبزيغ الألماني، متفوقًا على مانشستر يونايتد في هذا الصدد.

أرسنال يتفوق على مانشستر يونايتد في سباق التعاقد مع "النجم المذهل"

ووفقًا للصحفي فلوريان بليتينبرغ من "سكاي ألمانيا"، فإن أرسنال هو النادي الوحيد الذي دخل في مفاوضات مباشرة مع لايبزيغ بشأن سيسكو حتى الآن. ويُعتقد أن النادي اللندني قد جمع معلومات مفصلة حول شروط خروج اللاعب، بما في ذلك قيمة الشرط الجزائي وهيكلية الدفعات المحتملة.

في المقابل، أبدى مانشستر يونايتد اهتمامًا بسيسكو، لكنه لم يبدأ بعد مفاوضات رسمية مع لايبزيغ، حيث يركز حاليًا على التعاقد مع مهاجم برينتفورد، برايان مبويمو.

يُذكر أن سيسكو، البالغ من العمر 22 عامًا، يُعتبر من أبرز المواهب الهجومية في أوروبا، وقد جذب اهتمام العديد من الأندية الكبرى بفضل أدائه المميز مع لايبزيغ.