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أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي ليفربول سعيه الحثيث للتعاقد مع النجم الألماني فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن، حيث قدم عرضًا مبدئيًا بقيمة 109 ملايين جنيه إسترليني. ورغم رفض العرض، فإن ليفربول لا يزال مصممًا على إتمام الصفقة.

ليفربول يقترب من ضم فلوريان فيرتز في صفقة قياسية

وقد حصل على موافقة مجموعة "فينواي سبورتس" المالكة للنادي لدفع المبلغ المطلوب والذي يبلغ 125 مليون جنيه إسترليني، ما سيجعلها أغلى صفقة في تاريخ النادي والدوري الإنجليزي.

من جانبه، بدأ باير ليفركوزن في البحث عن بديل لفيرتز، حيث وضع نصب عينيه اللاعب الأرجنتيني نيكو باز، لاعب نادي كومو الإيطالي، كخيار محتمل لتعويض رحيل النجم الألماني.