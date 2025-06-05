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أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي مانشستر يونايتد ومدربه روبن أموريم ضربة قوية في سوق الانتقالات الصيفية، بعد أن أصبح من المؤكد انتقال الظهير الأيسر الجزائري ريان آيت نوري إلى الغريم التقليدي مانشستر سيتي.

مانشستر يونايتد يتلقى ضربة موجعة.. انتقال هدفه الدفاعي إلى سيتي

وكان يونايتد يضع آيت نوري، لاعب وولفرهامبتون، ضمن أولوياته لتعزيز خط الدفاع، إلا أن اللاعب حصل على إذن لمغادرة معسكر منتخب الجزائر لإجراء الفحوصات الطبية مع السيتي، تمهيدًا لإتمام الصفقة التي تقدر قيمتها بـ35 مليون جنيه إسترليني، مع وجود إضافات محتملة.

يأتي هذا التطور في وقت حرج بالنسبة لمانشستر يونايتد، الذي يعاني من موسم مخيب للآمال، حيث أنهى الدوري الإنجليزي في المركز الخامس عشر، وخرج من نهائي الدوري الأوروبي أمام توتنهام، بالإضافة إلى جولة ما بعد الموسم التي أثارت انتقادات واسعة من الجماهير.

من جهته، يسعى مانشستر سيتي لتعزيز صفوفه استعدادًا لكأس العالم للأندية، ويبدو أن آيت نوري سيكون ثاني صفقاته الصيفية بعد التعاقد مع لاعب الوسط الهولندي تيجاني رايندرز من ميلان.