نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة قطر ضد إيران اليوم في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالمنتخب الإيراني ضيفا ثقيلا على نظيره قطر اليوم الخميس الموافق الخامس من يونيو الحالي في لقاء ناري ومنتظر بينهم بستاد جاسم بن حمد ضمن منافسات الجولة 9 من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

موعد مباراة قطر ضد إيران

وتنطلق صافرة بداية مباراة قطر وإيران مساء اليوم في تمام الساعة 9:15 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:15 بتوقيت أبوظبي.

ترتيب مجموعة قطر وإيران

1- إيران 20 نقطة

2- اوزبكستان 17 نقطة

3- الامارات 13 نقطة

4- قطر 10 نقاط

5- قرغيزستان 6 نقاط

6- كوريا الشمالية نقطتين

القنوات الناقلة لمباراة قطر ضد إيران

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.