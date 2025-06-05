نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية ضد البحرين اليوم في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب السعودية مع نظيره البحريني اليوم الخميس الموافق 5/6/2025 في لقاء مرتقب وحاسم بينهم بستاد البحرين الوطني ضمن منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

موعد مباراة السعودية والبحرين

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة السعودية والبحرين مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.

ترتيب مجموعة السعودية والبحرين

1- اليابان 20 نقطة

2- استراليا 16 نقطة

3- اندونيسيا 12 نقطة

4- السعودية 10 نقاط

5- البحرين 6 نقاط

6- الصين 6 نقاط

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والبحرين

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.