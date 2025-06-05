نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختلاف "الشورتات" يُغيّر زي الزمالك في موقعة الكأس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الشورت البديل باللون الأسود في مواجهة بيراميدز المقرر لها اليوم في نهائي كأس مصر اليوم الخميس.

اختلاف الشورتات يُغيّر زي الزمالك في موقعة الكأس

جاء قرار ارتداء فريق الزمالك للشورت البديل بسبب تعارض لونه مع الشورت الذي سيرتديه المنافس باللون الأبيض.

ويرتدي الزمالك قميصه الأساسي باللون الأبيض، في حين سيرتدي فريق بيراميدز قميصه باللون السماوي.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي في نهائي كأس مصر.