نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة السعودية.. منتخب أستراليا يهزم اليابان بهدف قاتل ويقترب من التأهل إلى المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات منتخب أستراليا على أعتاب التأهل إلى كأس العالم عقب فوزه على ضيفته اليابان 1-0، يوم الخميس، على ستاد مدينة بيرث، ضمن الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الثالثة في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة 90 عندما خطف منتخب أستراليا هدف الفوز الثمين عن طريق عزيز بيهيتش.

وبنتيجة المباراة، حافظت اليابان على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 20 نقطة من تسع مباريات، مقابل 16 نقطة من تسع مباريات لأستراليا، و10 من ثمان مباريات للسعودية، 9 لإندونيسيا، و6 لكل من البحرين والصين، علما بأن اليابان ضمنت التأهل إلى كأس العالم.