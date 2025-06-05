نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيجيتا: حركة العقرب جاءت بعد تدريب 7 سنوات.. ودوناروما الأفضل حاليًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختار هيجيتا حارس مرمى منتخب كولومبيا السابق ومدرب حراس فريق ناسيونال، الإيطالي دوناروما حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأفضل في هذا العام.

هيجيتا: حركة العقرب جاءت بعد تدريب 7 سنوات.. ودوناروما الأفضل حاليًا

وقال هيجيتا في تصريحات خاصة لبرنامج رقم 10: " الأفضل في حراسة المرمى على مدار التاريخ، اعتقد أنه الحارس ياشين وفي الوقت الحالي هناك حارس باريس سان جيرمان دوناروما لأنه يمتلك مقومات كبيرة في كرة القدم وهناك أيضًا نوير ومارتينيز حارس الأرجنتين الذي توج بكأس العالم دون التقليل من أي حد".



وعن كرة العقرب الشهيرة قال: " مصدر هذه الحركة يعود لاحد المناطق في بلدي، الحركة اعجبت الجماهير كنت اتدرب على هذه الحركة لسنوات طويلة وبعد محاولات عديدة استطعت أن أدقن هذه الحركة، تدربت عليها لمدة 7 سنوات وفي النهاية فعلتها امام انجلترا".

وأضاف: " الأمر ليس سهل، اعتقد أن في انجلترا حذروا الاطفال من هذه الحركة حتى لا يتعرضوا للكسر، كل شخص منا لديه بعض الخصائص، كنت محظوظا أن أقوم بهذه الحركة فهي جاءت وليدة اللحظة".