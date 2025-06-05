نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدافع آرسنال يغادر نحو الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكمل نونو تافاريس، مدافع فريق آرسنال الإنجليزي لكرة القدم، انتقاله بشكل دائم إلى فريق لاتسيو الإيطالي مقابل 6 ملايين جنيه إسترليني (8.15 مليون دولار)، بعد ثلاثة أعوام من آخر ظهور مع آرسنال.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن تافاريس، 25 عامًا، انتقل إلى آرسنال قادمًا من بنفيكا صيف 2021، وشارك في 28 مباراة في كل المسابقات في موسمه الأول، وسجل هدفًا في المباراة التي فاز فيها الفريق على مانشستر يونايتد 3-1.

كان تافاريس جزءًا من فريق أنهى الموسم في المركز الخامس، وفشل بصعوبة في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لكنه أسهم في وضع الأسس للتحدي على اللقب في المواسم التالية.

ومع ذلك، عُدَّ في النهاية فائضًا عن الحاجة بسبب المنافسة مع أولكسندر زينتشينكو، الذي انضم صيف عام 2022.

وقضى تافاريس المواسم الثلاثة التالية معارًا لفرق مارسيليا ونوتنغهام فورست ولاتسيو، الذي وقَّع معه على عقد يمتد لثلاثة أعوام.

ومرر تافاريس 9 تمريرات حاسمة للاتسيو، ليساعده في إنهاء الدوري الإيطالي في المركز السابع، كما تم استدعاء اللاعب للمرة الأولى للمنتخب البرتغالي في نوفمبر (تشرين الأول) الماضي، عندما فاز المنتخب البرتغالي على نظيره البولندي 5-1.