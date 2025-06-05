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أحمد جودة - القاهرة - أجرى عبدالحكيم المغفوري، لاعب نادي الاتفاق والمعار لنادي التعاون، عملية جراحية ناجحة لتثبيت كسر في عظمة الترقوة، وذلك تحت إشراف الطاقم الطبي لنادي الاتفاق.

نجم الاتفاق يخضع لعملية ناجحة في الترقوة بعد إصابة قوية

وكان المغفوري قد تعرض للإصابة خلال مشاركته الأخيرة مع التعاون، ما استدعى تدخلًا جراحيًا عاجلًا لتثبيت موضع الكسر وضمان تعافٍ سليم.

ومن المتوقع أن يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لعودته إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن، وسط دعم ومتابعة من الجهازين الفني والطبي في نادييه.