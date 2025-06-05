الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية، مساء اليوم الخميس، نحو ملعب مرسيدس بنز أرينا في مدينة شتوتغارت الألمانية، حيث يحتضن مواجهة نارية تجمع بين منتخبي إسبانيا وفرنسا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2025.

إمبابي ضد يامال.. موعد مباراة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.. معلق المباراة

المواجهة المرتقبة تعد واحدة من أقوى قمم الكرة العالمية، حيث يتنافس المنتخبان العريقان على حجز مقعد في النهائي الكبير، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل على أرضية ملعب أليانز أرينا، حيث سيكون منتخب البرتغال في انتظار الفائز من هذا اللقاء.

كيف وصل المنتخبان إلى نصف النهائي؟

بلغ منتخب إسبانيا هذا الدور بعد عبور صعب أمام الطواحين الهولندية، حيث انتهى مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل الإيجابي 5-5، قبل أن يحسم لاروخا التأهل عبر ركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

من جانبه، وصل منتخب فرنسا إلى المربع الذهبي بالطريقة نفسها، بعد تعادل مثير مع منتخب بلجيكا بنتيجة 2-2 في مجموع اللقاءين، قبل أن تبتسم له ركلات الحظ بنتيجة 5-4 أيضا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وسيتم نقل أحداث اللقاء مباشرة عبر شاشة قناة beIN SPORTS 3، فيما سيتولى المعلق الرياضي المعروف حفيظ دراجي مهمة الوصف والتعليق على هذه المواجهة المرتقبة.

معركة كروية مرتقبة بين أسلوب اللاروخا الإسباني وتكتيك الديوك الفرنسية، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، والفائز فقط هو من سيعبر إلى ليلة التتويج في ميونيخ.