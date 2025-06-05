الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الإماراتي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره منتخب أوزبكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

بالقوة الضاربة.. تشكيل الإمارات الرسمي أمام أوزبكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

في حراسة المرمى: خالد عيسى.

في خط الدفاع: رايد سلطان، خليفة مبارك، بدر ناصر عبد العزيز، عبد الله أدريس.

في وسط الملعب: طحنون الزعابي، نادر يحيى، عبد الله رمضان.

في خط الهجوم: كايو كانيدو، سلطان الأميري، فابيو دي ليما

موعد مباراة الإمارات وأوزبكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

من المقرر أن، تقام مباراة الإمارات وأوزبكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم اليوم الخميس في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

وقد تقرر أن، يستضيف ملعب الإمارات مواجهة اليوم بين الإمارات وأوزبكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

القناة الناقلة لمباراة الإمارات وأوزبكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

وقد تقرر أن، تبث مباراة الإمارات وأوزبكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم اليوم الخميس عبر بي إن سبورتس إتش دي، الناقل الحصري للتصفيات للموسم الكروي الحالي.