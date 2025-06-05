الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار جماهير كرة القدم في الوطن العربي إلى المواجهة المرتقبة بين منتخب السعودية ونظيره البحريني، في إطار الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026. وتعد هذه المباراة من اللقاءات الحاسمة التي ستحدد بشكل كبير ملامح المجموعة والمنافسين على بطاقات التأهل.

"مـاتش bahrain vs saudi arabia“ القنوات الناقله لمباراة السعوديه والبحرين في تصفيـات كأس العالم بصـوت

تنطلق مباراة السعودية والبحرين مساء اليوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025، على ملعب البحرين الوطني. وتُقام صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية والبحرين، والساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر.

التشكيل الرسمي المتوقع للمنتخب السعودي

من المتوقع أن يبدأ المنتخب السعودي اللقاء بتشكيل متوازن يجمع بين عناصر الخبرة والشباب، خاصة في ظل أهمية اللقاء. ومن أبرز الأسماء المرشحة للبدء:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: نواف بوشل – علي مجرشي – حسن كادش – حسان تمبكتي

خط الوسط: محمد كنو – زياد الجهني – مصعب الجوير

خط الهجوم: سالم الدوسري – فراس البريكان – أيمن يحيى

يسعى المدير الفني السعودي إلى السيطرة على وسط الملعب مع الدفع بعناصر هجومية قادرة على اختراق الدفاع البحريني.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والبحرين وتردداتها

تُبث المباراة على أكثر من قناة رياضية عربية، مما يتيح للجماهير فرصة متابعة اللقاء من مختلف الدول، سواء عبر شاشات التلفاز أو عبر الإنترنت. إليك أبرز القنوات الناقلة وتردداتها:

1. قناة beIN Sports HD 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

2. قناة Alkass 6 HD

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

كما يمكن متابعة المباراة من خلال التطبيقات الرقمية الخاصة بالقنوات الناقلة، والتي تتيح البث المباشر بجودة عالية.

مواجهة منتظرة وحماسية

يدخل المنتخب السعودي المباراة وهو في صدارة مجموعته، ويأمل في حسم التأهل بشكل مبكر، بينما يسعى المنتخب البحريني إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تبقي على آماله في المنافسة. ومن المتوقع أن تشهد المواجهة تنافسًا كبيرًا وندية حتى اللحظات الأخيرة.

تابعوا اللقاء واستعدوا لسهرة كروية مشتعلة ضمن التصفيات الآسيوية، التي تقترب أكثر فأكثر من خط النهاية، ومعها تُرسم ملامح المنتخبات المتأهلة إلى المونديال القادم.