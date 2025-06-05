الرياض - كتبت رنا صلاح - يستعد منتخب العراق لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره الكوري الجنوبي، مساء يوم الخميس 5 يونيو 2025، على أرضية ملعب البصرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

مباراة نارية.. موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2026 وموقف الفريقين

يدخل أسود الرافدين اللقاء بشعار لا بديل عن الفوز، سعيًا لتعزيز موقعهم في جدول الترتيب، حيث يحتل المنتخب العراقي المركز الثالث برصيد 12 نقطة، خلف منتخب الأردن صاحب المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط.

من جانبه، يطمح المنتخب الكوري الجنوبي إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتأكيد هيمنته على صدارة المجموعة، حيث يتصدر الترتيب برصيد 16 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب مطارديه.

موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية

تقام المباراة المرتقبة يوم الخميس 5 يونيو 2025، في تمام الساعة:

21:15 مساءً بتوقيت بغداد والقاهرة ومكة المكرمة

على ملعب البصرة الدولي

يتصدر منتخب كوريا الجنوبية جدول ترتيب المجموعة الثانية في المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 16 نقطة، مبتعدًا بفارق 4 نقاط عن منتخب العراق صاحب المركز الثالث، بينما يحتل منتخب الأردن المركز الثاني برصيد 13 نقطة.

وبحسب نظام التصفيات، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، فيما يخوض المنتخبان صاحبا المركزين الثالث والرابع مرحلة رابعة من التصفيات بحثًا عن بطاقات العبور الإضافية للمونديال.