الرياض - كتبت رنا صلاح - تحتضن الملاعب الآسيوية اليوم مباراة مهمة تجمع بين منتخبي إندونيسيا والصين ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، يتطلع كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصهما في المنافسة على بطاقة التأهل للمونديال.

مباراة indonesia vs china إندونيسيا ضد الصين اليوم في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.. القنوات الناقلة

تُقام مباراة إندونيسيا ضد الصين اليوم الخميس 5 يونيو 2025، في تمام الساعة 4:45 مساءً بتوقيت مصر، يستضيف اللقاء ملعب جيلورا بونغ تومو، وهو الملعب الرسمي لمنتخب إندونيسيا.

سيتم نقل المباراة مباشرة عبر قناة beIN Sports 3، مع تعليق محمد بركات، كما ستكون متاحة أيضاً على قناة الكأس 5 مع تعليق هيكل الصغير.

موقف الفريقين في جدول التصفيات

يدخل منتخب إندونيسيا اللقاء محتلاً المركز الرابع برصيد 9 نقاط، بعد خوضه 8 مباريات فاز في اثنتين وتعادل في 3 وخسر 3، مع فارق أهداف 8 مقابل 14.

بينما يحتل منتخب الصين المركز السادس برصيد 6 نقاط من 8 مباريات فاز في مباراتين وخسر 6 مباريات دون تعادل، بفارق أهداف 6 مقابل 19.

تاريخ المواجهات بين إندونيسيا والصين

تقابل المنتخبان 3 مرات سابقاً، حيث لم يحقق إندونيسيا أي فوز، بينما فاز المنتخب الصيني مرتين وتعادلا مرة واحدة.

آخر مباراة جمعت الفريقين كانت في أكتوبر 2024 وانتهت بفوز الصين 2-1 في تصفيات آسيا لكأس العالم.

القنوات الناقلة وكيفية متابعة المباراة

تنقل المباراة حصرياً عبر شبكة قنوات beIN Sports في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديداً عبر قناة beIN Sports 3.

كما يمكن مشاهدة اللقاء على قناة الكأس 5، وتعتبر هذه القنوات هي الناقل الحصري لمباريات تصفيات آسيا لكأس العالم 2026 في المنطقة.

التحكيم والتفاصيل الفنية

يقود مباراة اليوم الحكم الأوزبكي R Lutfullin، وسط ترقب من الجماهير لأداء المنتخبات في هذه المواجهة التي قد تلعب دوراً حاسماً في ترتيب المجموعة.